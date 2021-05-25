ملفات الهجرة والانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية على طاولة المنقوش والسفير الألماني

25 مايو، 2021 12:50 ص
0
أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال استقبالها السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، ملفات الهجرة غير الشرعية والانتخابات الوطنية المقبلة وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، وصف السفير الألماني اجتماعه مع المنقوش بالبناء، مشيرا إلى أنهما تطلعا إلى أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية.

 كما ناقشا الاجتماع كيفية تحسين إدارة الهجرة فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين.

الوسوم
25 مايو، 2021 12:50 ص
0

مقالات ذات صلة

أخبار ليبيا 24

وزير خارجية قطر يبحث في القاهرة تطورات الوضع في ليبيا

25 مايو، 2021 12:32 ص

إدارات التعاون الفني والدولي بقطاعات الدولة تعقد اجتماعها الثاني

25 مايو، 2021 12:11 ص
أخبار ليبيا 24

حراك 24 ديسمبر: القاعدة الدستورية تعيد النظام البرلماني الذي أفسد الحياة السياسية في ليبيا

24 مايو، 2021 11:21 م
أخبار ليبيا 24

الصور يبحث مع أبوخزام ملف المهجرين بالداخل

24 مايو، 2021 10:25 م
زر الذهاب إلى الأعلى