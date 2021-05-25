ملفات الهجرة والانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية على طاولة المنقوش والسفير الألماني

أخبار ليبيا 24

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال استقبالها السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، ملفات الهجرة غير الشرعية والانتخابات الوطنية المقبلة وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، وصف السفير الألماني اجتماعه مع المنقوش بالبناء، مشيرا إلى أنهما تطلعا إلى أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية.

كما ناقشا الاجتماع كيفية تحسين إدارة الهجرة فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين.