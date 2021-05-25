مصدر في المركزي ينفي خفض سعر الصرف إلى 3.65

25 مايو، 2021 5:33 م
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبارليبيا24

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء الأخبار المتداولة حيال اتفاق لجنة سعر الصرف على اعتماد سعر الصرف على 3,65 دينار.

وأضاف المصدر بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – أن اجتماعات لجنة سعر الصرف لازالت مستمرة ولم تصدر أي نتائج بالخصوص إلى حد الآن.

وحذر المصدر المواطنين من الانجرار وراء الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بـ”الوهمية” هدفها المضاربة على سعر الصرف وخلق زعزعة في سوق الصرف.

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن المصرف المركزي مستمر في بيع النقد الأجنبي لكافة المصارف ولكافة الأغراض.

25 مايو، 2021 5:33 م
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