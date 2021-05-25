عميد بلدية طبرق يجري زيارة إلى الجغبوب للوقوف على مشاكلها

25 مايو، 2021 11:23 ص
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عميد بلدية طبرق يجري زيارة إلى الجغبوب

أخبار ليبيا 24

زار رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق الإثنين الفرع البلدي الجغبوب جنوب طبرق لتفقد الأوضاع الخدمية بالمنطقة.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 إن هذه الزيارة هي الأولى منذ استلمنا مهام عملنا برئاسة المجلس التسييري.

وأضاف، اجتمعنا مع رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي وبحضور عدد من المسؤولين بالفرع كذلك عدد من الحكماء والمشائخ، وذلك للوقوف على المشاكل التي يتعرض لها الفرع في قطاعات المياه والكهرباء والنظافة .

وأفاد بوالخطابية أنهم أجروا زيارة تفقدية ميدانية لمحطة تحلية المياه للوقوف على المشاكل التي تتعرض لها منها توفير المواد الكيميائية، كما زاروا محطة الكهرباء ووعدوا بحل كل المشاكل المتعلقة بها.

وخلال الزيارة أجرى وفد البلدية زيارة تفقدية لمستشفى الجغبوب ومكتب جوازات الجغبوب.

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25 مايو، 2021 11:23 ص
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