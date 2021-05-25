شكشك وعون يجتمعان لمناقشة مراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط

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اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير النفط والغاز محمد عون لمناقشة قفل حسابات المؤسسة الوطنية للنفط وتطوير نظم الإفصاح والشفافية ومتابعة اجراءات تكليف مؤسسة دولية لمراجعة حسابات المؤسسة.

وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع تناول تفعيل وإرساء نظم الحوكمة بقطاع النفط، وذلك بما يمنح الوزارة الاضطلاع بدورها، من خلال عقد الاجتماعات السنوية لشركات القطاع تحقيقا لمبدأ المساءلة الفعالة والذي يعد من أهم أسس الحوكمة، الذي لن يتأتى إلا عن طريق قوائم مالية معدة وفق أعلى مستوى من المعايير.

وأضاف أن الاجتماع استعرض بعض الملفات الهامة التي تمس نشاط القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها، والاتفاق على المتابعة الدورية لمدى التقدم في معالجة الملاحظات.