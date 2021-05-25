سلطنة المسماري: اللجنة المشكلة من مجلس النواب تبحث ردود الحكومة مع وزير المالية

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري اليوم الثلاثاء إن اللجنة المشكلة من مجلس النواب تبحث ردود حكومة الوحدة الوطنية مع وزير المالية خالد المبروك عبدالله.

وأوضحت المسماري في تصريح خاص لـ “أخبارليبيا24″ أن اللجنة تبحث ردود الحكومة حول مشروع قانون الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الجلسة المعلقة لمجلس النواب ستكون اليوم على تمام الساعة الرابعة، قائلة :”ننتظر بدء الجلسة الساعة الرابعة ونرى ماذا يحدث خلالها”.

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق أكد أمس الإثنين أن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة، وكذلك دراسة مشروع قانون الميزانية.

وأوضح بليحق أن مجلس النواب أقر كذلك ضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.