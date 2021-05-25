تعميم منظومة علاوة الحصة على المؤسسات التعليمية في القبة تدشين منظومة علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير مكتب المعلومات والتوثيق بمراقبة التربية والتعليم القبة، فرج الغيثي أنه تم تدشين منظومة علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي 2020_ 2021 التي تضم جميع مراقبات التعليم على مستوى ليبيا.

وشرع مكتب المعلومات والتوثيق القبة، في تعميم منظومة علاوة الحصة على المؤسسات التعليمية ببلدية القبة والبالغ عددها (30) مؤسسة تعليمية مابين تعليم ثانوي وأساسي ورياض أطفال.

الغيثي أكد أنه على مديري المدارس، ضرورة الإسراع بإدخال البيانات المطلوبة في المنظومة، حرصا على الاستفادة من الوقت المحدد لإغلاقها، والذي سيكون يوم الخميس الموافق 17/6/2021 .

وبين بأن احتساب علاوة الحصة للمعلمين تكون بحسب بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول الفعلية لكل مدرسة أو روضة، ووفق الخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم .

ونبه أن صحة البيانات المدخلة بالمنظومة لكل مؤسسة، تقع على عاتق الشؤون الإدارية ومدخل البيانات ومدير المدرسة أو الروضة بشكل جماعي تضامني للجميع، علما بأنها تحت متابعة مراقب التربية والتعليم في الإشراف والمتابعة لعمل كل المؤسسات.