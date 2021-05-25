تأجيل وصول القنصل الإيطالي إلى بنغازي لأيام

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أعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس اليوم الثلاثاء أن وصول القنصل العام كارلو باتوري إلى مدينة بنغازي قد تأجل لعدة أيام.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر” أن تأجيل وصول باتوري نتيجة ظهور نتيجة مسحة فيروس كورونا التي أجريت له احتياطا قبيل السفر موجبة.

وأفادت سفارة إيطاليا في طرابلس أن أعمال إعادة تفعيل القنصلية العامة الإيطالية في مدينة بنغازي قد شارفت على الانتهاء.

يشار إلى أنه كان من المقرر افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي يوم غد الأربعاء 26 مايو، إلا أنه تأجل لعدة أيام بعد إصابة القنصل العام كارلو باتوري بفيروس كورونا.