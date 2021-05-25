انطلاق حملة لتطعيم العاملين بمراكز العزل والمرافق الصحية ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – صحة

اطلقت إدارة الخدمات الصحية بنغازي اليوم الثلاثاء فرق التطعيم المتحركة لتطعيم العاملين بمراكز العزل والمرافق الصحية الأخرى في مدينة بنغازي بالتطعيم الواقي من فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببنغازي.

وقال مدير الخدمات الصحية بنغازي ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الأستاذ ناصر مختار الكاديكي بأن البداية كانت بتطعيم العاملين بمركز عزل برج الأمل بمركز بنغازي الطبي .

الكاديكي أوضح أنه سيتم يوم غد الأربعاء تطعيم العاملين بجميع أقسام المركز، وبعد ذلك ستنطلق الفرق لتطعيم العاملين بمركز العزل بمستشفى الهواري العام وباقي المرافق الصحية بالمدينة.

ومن جانبه، قال السيد رمضان الفيتوري مدير برنامج التطعيم والمدير التنفيذي للحملة بأن عمل الفرق تواصل حتى الفترة المسائية وبلغ العدد الإجمالي للعاملين بمركز العزل ببرج الأمل الذين تم تطعيمهم اليوم 144شخص من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية.