الفرجاني يعلن تعليق كافة الرحلات وتأجيلها بمطار بنينا الدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني عن إغلاق المطار يوم الخميس المقبل الموافق للسابع والعشرين من مايو على تمام الساعة 12 صباحاً بالتوقيت المحلي إلى يوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من نفس الشهر حتى الساعة 12 صباحاً.

الفرجاني قال -في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن سيتم تعليق كافة الرحلات وتأجيلها، وذلك لإفساح المجال أمام العروض الجوية المُقامة احتفالاً بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة.

ولفت إلى أنه ورد إعلان طيارين من قبل مصلحة الطيران المدني، وعليه تم اتخاذ الاجراء وسيتم اغلاق المطار خلال الفترة المعلنة .

ومرت 7 أعوام على إعلان قيادة الجيش الليبي في السادس عشر من مايو 2014 إطلاق عملية الكرامة للقضاء على الإرهاب وحل المليشيات في الأراضي الليبية.

وتمكن الجيش الليبي في تلك الفترة رغم حظر التسليح المفروض من القضاء على الجماعات الإرهابية التي كان تعدادها في المنطقة الشرقية يزيد على 18 ألف مسلح من مختلف الجنسيات، فضلاً عن القضاء على أحلام تركيا وقطر في ليبيا.

كما بسط الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد، وحرر الهلال النفطي، الذي يعد المصدر الرئيس للدخل القومي في ليبيا، كما أعاد الأمن إلى السفارات الأجنبية ومنّع الاعتداءات التي طالت الدبلوماسيين.