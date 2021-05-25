الدبيبية يبحث مع السفير الألماني تطوير مخرجات مؤتمر برلين مناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2 خلال شهر يونيو المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، بحضور وزير الخارجية “نجلاء المنقوش” ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء “الطاهر باعور”، تطوير “استنتاجات برلين” التي اعتمدها المؤتمر الدولي حول ليبيا في يناير 2020.

وتناول اللقاء الذي عقد أمس الإثنين الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين 2، والذي سينعقد خلال شهر يونيو المقبل .

ومن جهته، أثني أوفتشا عبر حسابه على «تويتر» على جهود رئيس الحكومة الليبية لتبادل ودي وشامل عن آخر التطورات .

وقال: ناقشنا أيضًا كيفية زيادة تطوير استنتاجات برلين في عملية شاملة لتحقيق المنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية لجميع الليبيين وشركائهم.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 يناير 2020 مؤتمر دوليا على مستوى القمة حضره قادة ورؤساء حكومات الدول المعنية بليبيا، نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

واعتمد المؤتمر خطة عمل لتسوية الأزمة الليبية اشتملت على 55 بندا تغطي ثلاث مسارات لعملية التسوية وهي السياسية والأمنية/العسكرية، والاقتصادية/المالية.