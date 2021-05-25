الجامعة العربية تؤكد على عمق العلاقة العربية الأفريقية في يوم أفريقيا

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يحيي العالم اليوم والدول الأفريقية خاصة “يوم إفريقيا” الذي يصادف 25 مايو من كل عام احتفالا بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي الآن.

وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن حلم الوحدة الأفريقية تحقق في يوم 25 مايو 1963 بفضل الجهود التاريخية لأباءها المؤسسين ولحركات التحرر الوطني وللشعوب الأفريقية التي لا تزال رؤيتها والتزامها بالعمل النضالي يلهم أجيال المستقبل.

وأضافت، أن الاحتفال بيوم أفريقيا يأتي كمناسبة لإبراز انجازات منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، والاتحاد الأفريقي حالياً، في سبيل القضاء على الفقر والتمييز العنصري والاستعمار في الماضي والسعي حالياً نحو النهوض بالقارة، ولتأكيد مواصلة العمل نحو مستقبل مزدهر لأفريقيا الموحدة ولكل أبناء القارة الافريقية.

وقالت إن الوطن العربي، الذي هو إفريقي في جزء منه أيضاً، يحتفل بيوم أفريقيا للتعبير عن تثمينه للأخوة وأواصر الصداقة والارتباط بين الأمتين العربية والإفريقية، ولاستحضار الكفاح الذي ميز التاريخ والمصير المشترك، وللتأكيد على التضامن بين الشعوب في سعيها للقضاء على آلامها وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو واجب مشترك يلتقي إزاءه الضمير العربي والإفريقي.

وجددت جامعة الدول العربية في يوم أفريقيا التزامها نحو شراكتها مع الاتحاد الأفريقي، أملا في الوصول الي فضاء افريقي عربي” آمن ومزدهر ومتكامل”.