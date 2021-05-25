الانصياع أم الموت..نساء ورجال صارعوا في كنف الإرهاب

أخبارليبيا24 – تقرير

اختطفت جماعة بوكو حرام حواء عبدو، وهي نيجيرية تبلغ من العمر 38 عامًا وأم لطفلين في العام 2014، وأمضت أربع سنوات مع الجماعة الإرهابية التي تنشط في أنحاء شمال شرق نيجيريا.

تعيش حواء اليوم في ميناواو، وهو مخيم للاجئين النيجيريين في منطقة أقصى شمال الكاميرون، لجأت إليه منذ يناير 2018، أمّا كيدرا أباكار فقد قضى عامين مؤلمين مع بوكو حرام كان فيها تعيسا.

بحث أباكار مرارًا عن فرصة للهروب، لكنّه كان على يقين أنه إذا تم القبض عليه، كان سيُقتل، في النهاية تمكن من الفرار بعد أن أخذ زورقًا في الليل وانطلق إلى تشاد عبر الكاميرون.

نساء مرغمات على اعتناق الإسلام

تُخبر حواء أنّ بوكو حرام ترغم جميع الفتيات باستثناء الفتيات الصغيرات على الزواج من أحد مقاتلي الجماعة.

لقد رفضت ذلك في البداية، لكن بعد ثلاثة أيام أدركت أنّه ما من خيار سوى الموافقة، لأنّ أفراد الجماعة هدّدوها بالإعدام، وهكذا أُرغمت على اعتناق الإسلام قبل أن تتزوّج المقاتل في الجماعة.

لا تنتهي المأساة هنا، فبعد الزّواج تتعرض النّساء للضرب كثيرًا وتُحرم من الطعام، تقول حواء إنّها ذات مرة قضت سبعة أيام بدون طعام. “لقد عانيت كثيرًا من الجوع وكم كرهت أن أكون متزوجة من أحد مقاتلي بوكو حرام”، تضيف.

رجال مرغمون على الزراعة والصيد والقتال

يختلف وضع الرّجال في جماعة بوكو حرام عن وضع النّساء، ولكن في نهاية المطاف النّتيجة هي نفسها: ذلٌّ واستبدادٌ.

يُخبر كيدرا أباكار أنّه عندما اقتحمت جماعة بوكو حرام جزيرة نجوميرون دومو هرب عدد من السّكان بيد أنّ جزءًا كبيرًا منهم وقع في شباك الجماعة وكان مرغمًا على الالتحاق بها خوفًا من الموت ذبحًا، وهذا ما حدث لثلاثة من رفاقه نصب عينيه.

بعد أن تنقل ضحاياها الجدد إلى نيجيريا، تفرض جماعة بوكو حرام على الرّجال القيام بثلاث واجبات الزراعة والصيد والقتال.

كان يُفرض على كلّ الرّجال حمل السّلاح والقتال ومهاجمة أهل القرى الّتي يجتاحونها، وفي حال رفض أحدهم ذلك، يتعرّض للقتل ذبحًا أو شنقًا.

بوكو حرام وباءٌ قاتل

بعد أن عاشوا في كنف هذه الجماعة، اكتشف كثيرون أنّ بوكو حرام جماعة إرهابية إجرامية، فهي تقتل الأبرياء وتختطف النّساء والأطفال.

لذلك كلّ من عانى الأمرّين مع هذه الجماعة ينصح الشّباب بعدم الانصياع إلى هذه الجماعة وتصديق وعودها الكاذبة، فالتورّط مع الجماعات الإرهابيّة على اختلافها يجعل الفرد غريبًا عن نفسه وعن بيئته وقد ينبذه المجتمع.