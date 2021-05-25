الإفراج عن شحنة لقاح “أسترازينيكا” البالغة نحو 118 ألف جرعة الجولات التفتيشية على مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الإفراج عن شحنة لقاح أسترازينيكا البالغة نحو 117 ألف و600 جرعة، الموردة الخميس الماضي عبر مطار معيتيقة .

الزيات أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن بعد اتباع الإجراءات الرقابية وسحب العينات والتحاليل، أظهرت نتائج تحليلها مطابقتها للمواصفات وصلاحياتها للاستهلاك، لافتاً أن هذا الإجراء متبع مع كل الشحنات التي تصل إلى البلاد، قبل مباشرة توزيعها على المراكز الصحية من قبل فروع جهاز الإمداد الطبي.

وأضاف أن الجولات التفتيشية مستمرة على مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، من قبل اللجنة العليا لمتابعة التطعيم التابعة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.