الأهلي بنغازي يضم الظهير “محمد جدور “ الأهلي بنغازي يوافق على إعارة عدد من لاعبيه لأندية أخرى

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أبرمت إدارة النادي الأهلي بنغازي مساء اليوم الثلاثاء صفقة انتقال اللاعب “محمد جدور” قادمًا من الأهلي طرابلس في صفقة انتقال حر.

ويبلغ جدور 24 عاما ويشغل مركز الظهير الأيسر، وسيبدأ بشكل رسمي مع المشوار الطويل بداية من مرحلة الإياب في الدوري الليبي الممتاز .

وكانت إدارة النادي الأهلي بنغازي قد وافقت على إعارة عدد من لاعبيها لأندية أخرى ومن أبرز الأسماء التي غادرت الفريق عمر الشاعري لرفيق، وعبد الله الشعافي للاتحاد المصراتي، وجمعه العبار للتحدي .