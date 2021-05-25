إنفوغرافيك: لهذه الأسباب دُعيت ليبيا للمشاركة في قمة دول حوض تشاد رغم عدم انتمائها لها

إنفوغرافيك: لهذه الأسباب دُعيت ليبيا للمشاركة في قمة دول حوض تشاد رغم عدم انتمائها لها

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

يشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في قمة رؤساء دول حوض بحيرة تشاد، التي تنعقد في أبوجا رغم أن ليبيا لا تنتمي لها.

دول حوض بحيرة تشاد:

– تشاد

– النيجر

– نيجيريا

– الكاميرون

– بينين

– أفريقيا الوسطى

أهم ما ستناقشه القمة:

– بحث التحديات الأمنية في منطقة الحوض وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

– دعوة ليبيا تأتي بهدف التطرق لتأثيرات أوضاع الجنوب الليبي على دول المنطقة.

– بحث ملف مواجهة تمدد خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم بوكو حرام الموالي لتنظيم داعش وتنظيم القاعدة.

– بحث ملفات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والسلاح والسلع.

– بحث ملف المرتزقة والجماعات المتمردة التي تتخذ من جنوبي ليبيا منطلقاً لتحركاتها.