إنفوغرافيك: لهذه الأسباب دُعيت ليبيا للمشاركة في قمة دول حوض تشاد رغم عدم انتمائها لها

25 مايو، 2021 12:52 م
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قمة دول حوض تشاد

إنفوغرافيك: لهذه الأسباب دُعيت ليبيا للمشاركة في قمة دول حوض تشاد رغم عدم انتمائها لها

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

يشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في قمة رؤساء دول حوض بحيرة تشاد، التي تنعقد في أبوجا رغم أن ليبيا لا تنتمي لها.

دول حوض بحيرة تشاد:

– تشاد

– النيجر

– نيجيريا

– الكاميرون

– بينين

– أفريقيا الوسطى

أهم ما ستناقشه القمة:

– بحث التحديات الأمنية في منطقة الحوض وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

– دعوة ليبيا تأتي بهدف التطرق لتأثيرات أوضاع الجنوب الليبي على دول المنطقة.

– بحث ملف مواجهة تمدد خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم بوكو حرام الموالي لتنظيم داعش وتنظيم القاعدة.

– بحث ملفات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والسلاح والسلع.

– بحث ملف المرتزقة والجماعات المتمردة التي تتخذ من جنوبي ليبيا منطلقاً لتحركاتها.

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25 مايو، 2021 12:52 م
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