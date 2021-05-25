إنفوغرافيك: لهذه الأسباب دُعيت ليبيا للمشاركة في قمة دول حوض تشاد رغم عدم انتمائها لها
إنفوغرافيك: لهذه الأسباب دُعيت ليبيا للمشاركة في قمة دول حوض تشاد رغم عدم انتمائها لها
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
يشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في قمة رؤساء دول حوض بحيرة تشاد، التي تنعقد في أبوجا رغم أن ليبيا لا تنتمي لها.
دول حوض بحيرة تشاد:
– تشاد
– النيجر
– نيجيريا
– الكاميرون
– بينين
– أفريقيا الوسطى
أهم ما ستناقشه القمة:
– بحث التحديات الأمنية في منطقة الحوض وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.
– دعوة ليبيا تأتي بهدف التطرق لتأثيرات أوضاع الجنوب الليبي على دول المنطقة.
– بحث ملف مواجهة تمدد خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم بوكو حرام الموالي لتنظيم داعش وتنظيم القاعدة.
– بحث ملفات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والسلاح والسلع.
– بحث ملف المرتزقة والجماعات المتمردة التي تتخذ من جنوبي ليبيا منطلقاً لتحركاتها.