إدارات التعاون الفني والدولي بقطاعات الدولة تعقد اجتماعها الثاني

أخبار ليبيا 24

ترأس مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء، الطاهر باعور، الاثنين، الاجتماع الثاني لمديري إدارات التعاون الفني والدولي بقطاعات الدولة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة، جدول الأعمال المقرر والمتعلق بتقييم الإجراءات المتبعة بآلية التواصل مع الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

كما تطرق الاجتماع، لتحديد آلية إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع المواثيق الدولية الموقعة مع الدول والمنظمات.