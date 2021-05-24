وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بتنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين بالتعليم

24 مايو، 2021 2:56 م
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طبرق-وقفة احتجاجية لمعلمين أمام مجلس النواب

أخبار ليبيا24

ينظم عدد من المعلمين اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في طبرق لمطالبة المجلس بالضغط على الحكومة لتنفيذ مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم وتضمينه للميزانية.

جاء ذلك فيما يعقد اليوم مجلس النواب جلسة رسمية لمناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2021وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

ورفع المحتجين لافتات أمام مقر مجلس النواب تطالب المجلس بعدم إقرار الميزانية إلا في حال تنفيذ قانون زيادة مرتباتهم

ودعت النقابة العامة للمعلمين قبل ثلاثة أيام كل معلمي ومعلمات طبرق إلى إعلان حالة النفير القصوى والتوجه إلى مقر مجلس النواب اليوم والمطالبة بـ “أعلى صوت” بتطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.

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24 مايو، 2021 2:56 م
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