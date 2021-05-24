وزارة الصحة تسلم مركز بنغازي الطبي خزان أكسجين بسعة 20 ألف لتر

24 مايو، 2021 7:40 م
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مركز بنغازي الطبي: خزان أكسجين بسعة 20 ألف لتر

أخبار ليبيا24

استلم مركز بنغازي الطبي من قبل وزارة الصحة خزان أكسجين بسعة 20 ألف لتر وذلك لزيادة سعة خزانات الأكسجين بالمركز مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا للمكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، قال المدير التنفيذي للمجموعة العالمية المهندس عبدالرازق المصراتي القائمة بأعمال التشغيل والصيانة لمركز بنغازي الطبي إن المجموعة بدأت في تجهيز القاعدة الخرسانية لاستقبال خزان الأكسجين السائل.

ومع وصول الخزان الجديد سترتفع السعة الكلية لخزانات الأكسجين بالمركز إلى 24 ألف لتر.

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24 مايو، 2021 7:40 م
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