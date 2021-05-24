نورلاند: الوضع في ليبيا هش ويجب خروج كافة القوات الأجنبية

24 مايو، 2021 1:50 م
0
السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند
السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند

أخبارليبيا24

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إن الوضع في ليبيا هش ولا يزال آلاف المقاتلين الأجانب متواجدين في البلاد.

وشدد نورلاند – خلال لقاء مع صحيفة الجمهورية أون لاين – على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل.

ودعا السفير الأمريكي إلى ضرورة مغادرة القوات التركية وفاغنر والمقاتلين السوريين والتشاديين والسودانيين من ليبيا، مؤكدًا على أنه لا ينبغي استخدام وجود القوات الأجنبية كذريعة لتأخير الانتخابات.

وطالب نورلاند بضرورة احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن رحيل القوات الأجنبية خطوة أساسية لليبيين لاستعادة سيادتهم.

وأشار إلى أن الليبيين لا يزالون يواجهون مشاكل ملحة تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك نقص الكهرباء، ووباء كورونا، وإتاحة السيولة المالية، موضحًا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الليبيين.

24 مايو، 2021 1:50 م
0

مقالات ذات صلة

تجار خمور في زليتن

الداخلية: جنائي زليتن يضبط شخصين متلبسين بترويج وبيع الخمور

24 مايو، 2021 1:22 م
وزير الاقتصاد محمد الحويج

الحويج: المنتدى والمعرض الليبي التونسي بداية لشراكة طويلة المدى

24 مايو، 2021 1:05 م
الكبير ومحافظ المركزي التونسي

الكبير يلتقي محافظ البنك التونسي

24 مايو، 2021 12:28 م
النائب أبوبكر سعيد

النائب أبوبكر سعيد: يجب الوقوف مع تونس في أزمتها الاقتصادية

24 مايو، 2021 11:56 ص
زر الذهاب إلى الأعلى