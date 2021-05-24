ناقلة نفطية تغادر طبرق في اتجاه الصين بعد شحن مليون برميل من النفط الخام

أخبار ليبيا 24-خاص

غادرت مساء اليوم الإثنين الناقلة النفطية ” ميلودلا ” أرصفة ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط بعد شحن مليون برميل من النفط الخام لإيصالها إلى الصين.

وقال مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

وأشار المصدر إلى أن عمليات الشحن تتم في خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من التلوث.