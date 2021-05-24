مجلس النواب يؤكد على دعم مفوضية الانتخابات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده

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أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، عقب استكمال مجلس النواب جلسة اليوم وتعليقها إلى يوم الثلاثاء، إن المجلس أقر دعم المفوضية العليا للانتخابات للإيفاء بالاستحقاق الانتخابي المقرر اجرائه في 24 ديسمبر 2021.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد توصل إلى اتفاق على تنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.