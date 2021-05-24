فرج هاشم: على مجلس النواب الدفاع عن قوانين زيادة المرتبات التي أصدرها

24 مايو، 2021 4:56 م
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عضو مجلس النواب الليبي فرج هاشم

أخبار ليبيا24

رفض عضو مجلس النواب الليبي فرج هاشم إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من قبل حكومة الوحدة ما لم يتم تضمين قوانين زيادة المرتبات التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق.

وقال هاشم في كلمة خلال جلسة مجلس النواب بشأن إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من حكومة الوحدة إنه لن يوافق على إقرار مقترح الميزانية بهذا الشكل ما لم تضمن قوانين زيادة المرتبات.

وأكد هاشم أن مجلس النواب أصدر قوانين سابقة متعلقة بزيادة المرتبات وعليه أن يدافع عما أقره بالخصوص.

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24 مايو، 2021 4:56 م
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