حراك 24 ديسمبر: القاعدة الدستورية تعيد النظام البرلماني الذي أفسد الحياة السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد حراك من أجل 24 ديسمبر، تحفظه على القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعا الحراك في بيان له حول مستجدات العملية الانتخابية ومقترح القاعدة الدستورية، أعضاء الملتقى إلى رفض القاعدة الدستورية واعتماد مقترح لجنة فبراير الصادر في 5 مارس 2014 دون تعديلات جوهرية.

وأضاف البيان، “إن الحراك يتحفظ على القاعدة المقترحة ويدعوا لرفضها لما تمثله من إعادة لخيبات الأمل بتطبيق النظام البرلماني في ليبيا والذي أدى لإفساد الحياة السياسية بمنحه صلاحيات واسعة للتدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية وعدم وجود أي تدابير عملية لحله في حال إخلاله بمهامه المناطة به”.

وأوضح الحراك أن منح البرلمان المنتخب في 2021 صلاحيات التوقيع على عقود المشاريع الاستثمارية هو فتح الباب لممارسة الفساد السياسي العلني والذي عان الشعب الليبي من ويلاته لعشر سنوات عجاف .

وطالب الحراك مجلس النواب بإعادة النظر في التدابير القانونية التي تنظم عمل الأحزاب و يسمح بإنشاء الكيانات الصغيرة، ليمنح فرصة للشباب في اقتحام العمل السياسي الوطني ويمنع تغول الأحزاب ذات التمويل الخارجي.

ودعا الحراك ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب لضرورة اعتماد قاعدة دستورية ملتزمة بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية قبل 1 يوليو 2021 من أجل ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد الحراك تمسكه بالحق الإنساني والقانوني والدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب، محملا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي مسؤولية أي انتكاس للعملية السياسية في ليبيا بسبب التلاعب بطموحات الشعب الليبي وفرض الوصاية عليه، حسب البيان.