بليحق: ليست هناك مؤشرات للقاء عقيلة والمشري في المغرب

بليحق: عقيلة صالح متواجد في مقر إقامته بمدينة القبة

24 مايو، 2021 12:07 ص
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن احتمالية سفر رئيس المجلس عقيلة صالح إلى المغرب ضعيفة، بحسب المعلومات المتوفرة لديه، وبالتالي فليست هناك مؤشرات للقاء المشري.

بليحق أشار، في تصريحات على قناة  ”218″، اليوم الأحد، إلى أن عقيلة صالح متواجد في مقر إقامته بمدينة القبة.

وأكد أن جلسة مجلس النواب غدا الإثنين بطبرق ستعقد في نفس الموعد الذي حدد لمناقشة بند اعتماد الميزانية والمناصب السيادية.

ويعقد مجلس النواب غدا الإثنين جلسة عامة ستخصص للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية، والتي تعول عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات، وتقف أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها للمرة الثانية.

24 مايو، 2021 12:07 ص
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