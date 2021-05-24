انفوجرافيك: اتفاقية متعددة البنود بين ليبيا وتونس
أخبار ليبيا24/انفوجرافيك
أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات السبت، توقيع اتفاقية متعددة البنود بين ليبيا وتونس.
وتضمنت التصريحات التي أدلى بها الدبيبة، ما يلي:
-تفعيل الاتفاقيات المشتركة بينهما لتعزيز الحركة التجارية والبشرية بينهما.
-توقيع اتفاقية متعددة البنود بين البلدين.
-طلبنا من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها وأبدت حسن النية.
-طلبنا من تونس تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيدا من التسهيلات.
-تونس كانت دوما راعية للحوار ودافعة باتجاه السلم في ليبيا.
-لن نترك تونس وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية.
– سنقدم المساعدات المتوفرة لدينا واللازمة إلى تونس لمواجهة كورونا.