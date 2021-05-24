انفوجرافيك: اتفاقية متعددة البنود بين ليبيا وتونس

أخبار ليبيا24/انفوجرافيك

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في تصريحات السبت، توقيع اتفاقية متعددة البنود بين ليبيا وتونس.

وتضمنت التصريحات التي أدلى بها الدبيبة، ما يلي:

-تفعيل الاتفاقيات المشتركة بينهما لتعزيز الحركة التجارية والبشرية بينهما.

-توقيع اتفاقية متعددة البنود بين البلدين.

-طلبنا من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها وأبدت حسن النية.

-طلبنا من تونس تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيدا من التسهيلات.

-تونس كانت دوما راعية للحوار ودافعة باتجاه السلم في ليبيا.

-لن نترك تونس وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية.

– سنقدم المساعدات المتوفرة لدينا واللازمة إلى تونس لمواجهة كورونا.