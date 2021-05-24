اليسير: أمريكا تبدي اهتمامًا كبيرًا لليبيا خوفًا من التمدد الروسي والتركي اليسير: الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على نفوذها في المنطقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، أن الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على نفوذها في المنطقة بأقل التكاليف الممكنة.

اليسير أوضح في تصريحات لـصحيفة ”العين الإخبارية”، أن أمريكا تبدي اهتمامًا كبيرًا لليبيا، خوفا من تزايد التواجد الروسي في البلاد، فضلا عن التمدد التركي ومحاولة رئيسها رجب أردوغان لتغيير خارطة النفوذ في المنطقة.

وحول التهديد الأمريكي الذي أطلقته من مجلس الأمن، تجاه “معرقلي” الانتخابات الليبية، ذكر أنه من الصعب توقع أن تكون الولايات المتحدة جادة 100% في التهديدات التي توجهها .

وكانت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أكدت على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، محذرة أي شخص يعرقل أو يقوض إجراء الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي من العقوبات.

وأشارت غرينفيلد، في إحاطتها أمام مجلس الأمن حول ليبيا، الجمعة الماضية، إلى أهمية حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في ليبيا، لاسيما أن الشعب الليبي حقق تقدمًا نحو المصالحة الوطنية، لكنه يريد الانتخابات، قائلة “لذا حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات”.

وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار بالكامل، خصوصا أن مجلس الأمن أصدر بيانات تدعم الاتفاق، مؤكدة أن الولايات المتحدة تؤيد تمامًا شروط وقف إطلاق النار، قائلة “تحقيقا لهذه الغاية، يجب على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور”.

ولفتت إلى أهمية إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلة “لا مزيد من تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة والجماعات المسلحة، إن عدم الاستقرار في تشاد يسلط الضوء على مخاطر المرتزقة الأجانب، لا يمكنهم البقاء في ليبيا، كما أننا نؤيد بشكل كامل استمرار عملية إيريني”.