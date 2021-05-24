النويري: مجلس النواب من حقه ممارسة دوره الرقابي على الحكومة

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قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إن مجلس النواب مارس حقه الطبيعي في منح الثقة للحكومة ومن حقه ممارسة حقه الطبيعي كذلك في ممارسة دوره الرقابي عليها.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بشأن إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة المقدم من حكومة الوحدة.

وأضاف النويري، أن مجلس النواب ليس ضد المواطن وليس ضد إقرار الميزانية، لكن البنود المقدمة في مقترح الميزانية غير متضمنة لقوانين زيادة العاملين في عدد من القطاعات من بينها التعليم والشرطة.

وأكد النويري، أن مجلس النواب غير معرقل، مطالبا الحكومة بأن تلتزم بتقديم قانون ميزانية واضح.

ودعا إلى أن يقر مجلس النواب البنود الواضحة في مقترح الميزانية العامة فقط من دون البنود غير الواضحة.