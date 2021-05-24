السيسي وبايدن يؤكدان على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

24 مايو، 2021 9:30 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان له قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي،  بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وبحث الجانبان آخر مستجدات القضية الليبية؛ حيث تم التوافق في هذا الإطار حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

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24 مايو، 2021 9:30 م
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