هيئة الدستور تطالب بالاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات هيئة الدستور : سنتخذ كافة الإجراءات للمحافظة على الاستحقاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، بالاستفتاء على مسودة الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

الهيئة قالت، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها تطالب “كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال المراحل العملية الدستورية، عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى”.

وأكدت الهيئة، أنها ستتخذ “كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، للمحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره”.

والأربعاء، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة.

وكانت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران قالت إن الهيئة أخطرت مجلس النواب، في يوليو2017، بجاهزية مشروع الدستور، ليعتمد قانونا للاستفتاء عليه في أكتوبر 2018.

عمران أضافت أن “الهيئة رفضت ما انتهت إليه اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمسار الدستوري، من تأليف لجنة تتولى النظر في ما سمته الاعتراضات على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة”.

واعتبرت أن “ذلك يمثل تعديا على الهيئة المنتخبة من الشعب، من قبل أفراد لا شرعية دستورية ولا قانونية لهم”، مشددة على “ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات”.