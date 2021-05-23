مواصلات الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التونسية

23 مايو، 2021 11:15 ص
25
توقيع مذكرة
توقيع مذكرة

أخبارليبيا24

ذكر مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوحدة أن وزير المواصلات محمد الشهوبي وقع أمس السبت على مذكرة التفاهم مع وزير النقل واللوجستيك التونسي معز شقشوق.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام أنه تم التنسيق على تشكيل عدة لجان مشتركة في مختلف أنماط النقل البحري والجوي والبري من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام في الوزارة أنه تم الاتفاق على إلغاء الحجر الصحي على المسافرين عبر الخطوط الجوية.

وكان وزير النقل و اللوجستيك التونسي معز شقشوق والوفد المرافق له قد وصل السبت على متن أول رحلة للطيران التونسي بعد انقطاع دام سبع سنوات.

23 مايو، 2021 11:15 ص
25

مقالات ذات صلة

مطار مصراتة

مدير مطار مصراتة يعلن تسيير رحلات إضافية إلى مطار بنغازي

23 مايو، 2021 1:20 م
وليد العرفي

العرفي يكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل مقتل طفل على يد جدته

23 مايو، 2021 1:10 م
مستشفى الجلاء

لجنة وزارة لصحة تبحث مشاكل ومختنقات مستشفى الجلاء بنغازي

23 مايو، 2021 10:45 ص
مسافرون في تونس- أرشيفية

الصحة التونسية تلغي الحجر الصحي الإجباري للمسافرين القادمين من ليبيا

23 مايو، 2021 10:15 ص
زر الذهاب إلى الأعلى