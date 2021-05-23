مقتل مواطن بعيار ناري في مدينة بنغازي

أخبارليبيا24

شهدت منطقة الكيش مقتل المواطن حافظ بن شتوان بعيار ناري أثناء مشاجرة في المنطقة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

نقل شتوان (26 عاماً) إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وعرض جثمانه على الطب الشرعي، واتضح بأنه توفي نتيجة نزيف دموي حاد.

وبحسب تصريح الدفن وتقرير الطب الشرعي – الذي تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخه منه – فإن النزيف بسبب اختراق العيار الناري الفخذين والأوعية الدموية مما أدى إلى حدوث نزيف دموي حاد.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة فور وصول الجثمان إلى المستشفى، حيث أن المشاجرات بالأسلحة النارية تحصد الكثير من الأرواح في صفوف المدنيين.