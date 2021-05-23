مطالبة بضرورة عودة بعثتها للعمل من ليبيا.. المنقوش تشيد بالدعم القطري

أخبار ليبيا 24

أشادت وزيرة الخارجية بحكومة، نجلاء المنقوش، بالدعم القطري المقدم إلى ليبيا، متطلعة إلى سياسة ودبلوماسية تخدم وتساند الموقف القائم.

تصريحات المنقوش جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، حيث طالبت قطر بضرورة عودة بعثتها للعمل من ليبيا.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وعدد من الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.