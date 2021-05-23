مدير مطار مصراتة يعلن تسيير رحلات إضافية إلى مطار بنغازي

23 مايو، 2021 1:20 م
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مطار مصراتة
مطار مصراتة

أخبارلبيا24- خاص

أعلن مدير عام مطار مصراتة الدولي عادل قزيط اليوم الأحد عن تسيير رحلات إضافية إلى مطار بنغازي بعد تزايد طلب الحجوزات وزيادة عدد المسافرين.

وقال قزيط لـ”أخبارليبيا24″ إن هذا القرار جاء لتذليل الصعاب على المسافرين، مشيراً إلى أن الرحلات الإضافية ستستمر بحسب الطلب على الحجوزات.

وكان مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط أعلن في مطلع فبراير المنصرم استئناف الرحلات الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد توقف دام خمس سنوات.

وقال قزيط لـ”أخبار ليبيا24″ إن شركة الخطوط الجوية الأفريقية للطيران قدمت جدول رحلات إلى إدارة المطار.

وأشار مدير مطار مصراتة إلى أنه كان من بين جدول الرحلات رحلة إلى مطار بنينا الدولي، وتم اعتماد الجدول من قبل إدارة المطار.

23 مايو، 2021 1:20 م
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