“كوفيد 19” ..  ترتيب ليبيا عربياً وأفريقياً وعالمياً

"كوفيد 19" ..  ترتيب ليبيا عربياً وأفريقياً وعالمياً

23 مايو، 2021 7:59 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
إحصائيات ليبيا حتى 15 مايو 2021

عدد الاختبارات : 141,185 عينة

حالة إصابة : 181,179 نسمة

حالة وفاة : 3,085 نسمة

حالة تعافي : 167,629 نسمة

حالات نشطة: 10,465 نسمة

ترتيب ليبيا عربياً:

الترتيب الثالث عشر لحالات الإصابة

الترتيب التاسع لحالات الوفاة

أفريقياً :

الترتيب السادس لحالات الإصابة

الترتيب السابع لحالات الوفاة

عالمياً :

الترتيب 78 لحالات الإصابة

الترتيب 73 لحالات الوفاة

المصدر : worldmeter

23 مايو، 2021 7:59 م
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