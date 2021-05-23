“كوفيد 19” .. ترتيب ليبيا عربياً وأفريقياً وعالمياً
"كوفيد 19" .. ترتيب ليبيا عربياً وأفريقياً وعالمياً
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
إحصائيات ليبيا حتى 15 مايو 2021
عدد الاختبارات : 141,185 عينة
حالة إصابة : 181,179 نسمة
حالة وفاة : 3,085 نسمة
حالة تعافي : 167,629 نسمة
حالات نشطة: 10,465 نسمة
ترتيب ليبيا عربياً:
الترتيب الثالث عشر لحالات الإصابة
الترتيب التاسع لحالات الوفاة
أفريقياً :
الترتيب السادس لحالات الإصابة
الترتيب السابع لحالات الوفاة
عالمياً :
الترتيب 78 لحالات الإصابة
الترتيب 73 لحالات الوفاة
المصدر : worldmeter