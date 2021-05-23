غرفة التجارة: شركات إيطالية أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكدت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي أن ائتلاف 120 شركة إيطالية أبدت استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار المدينة والدخول إلى السوق الليبي بالتعاون معها.

وفي بيان لها اليوم الأحد، قالت الغرفة أن ذلك جاء في اجتماع عقد الجمعة عبر تقنية الدائرة المغلقة بمقر الغرفة ضم ممثلين عن المجلس البلدي بنغازي ووزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وغرفة التجارة والصناعة والزارعة وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات الكبرى بحضور ائتلاف يضم مجموعة من كبرى الشركات الإيطالية.

وأوضحت الغرفة أن الشركات الإيطالية متخصصة في عدة مجالات، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش رغبة الشركة الإيطالية في زيارة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى إقامة معرض دائم للمنتجات والصناعات الإيطالية بمدينة بنغازي والمشاركة في إعادة الإعمار ودخول السوق الليبي بالتعاون مع الشركات الليبية المتخصصة.