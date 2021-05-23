سليمان الضراط وقصة أكبر مجمع رياضي ببنغازي
أخبار ليبيا24 – إنفوغرافيك
من هو المرحوم سليمان الضراط الذي أطلق اسمه على أكبر مجمع ألعاب رياضية ببنغازي؟
– ولد سليمان محمد مصطفى الضراط في مدينة بنغازي عام 1938م
– تحصل على إجازة التدريس سنة 1958م
– أنتسب إلى الحركة الكشفية عام 1956م
– كان من أوائل المتطوعين لإنقاذ ومساعدة ضحايا زلزال المرج عام 1963م
– نال “وسام المرج الذهبي” من الدرجة الأولى
– عضو بارز في نادي التحدي في لعبتي السلة والطائرة
– تولى رئاسة اتحاد كرة الطائرة
– عضو بالاتحاد العام للسلة
– رئيس للاتحاد الفرعي ببنغازي
– حصل على الشارة الدولية في التحكيم لكرة الطائرة عام 1971م
– توفي عن عمر ناهز 35 عاما خلال مشاركته في إطفاء حريق شب في أحد شوارع بنغازي في رمضان 1973
– وفي تكريم له خُلد اسمه بتسمية على مجمع المرحوم سليمان الضراط.