سليمان الضراط وقصة أكبر مجمع رياضي ببنغازي

23 مايو، 2021 7:00 م
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أخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا24 – إنفوغرافيك

من هو المرحوم سليمان الضراط الذي أطلق اسمه على أكبر مجمع ألعاب رياضية ببنغازي؟

– ولد سليمان محمد مصطفى الضراط في مدينة بنغازي عام 1938م

– تحصل على إجازة التدريس سنة 1958م

–  أنتسب إلى الحركة الكشفية عام 1956م

– كان من أوائل المتطوعين لإنقاذ ومساعدة ضحايا زلزال المرج عام 1963م

– نال  “وسام المرج الذهبي” من الدرجة الأولى

    – عضو بارز في نادي التحدي في لعبتي السلة والطائرة

– تولى رئاسة اتحاد كرة الطائرة

– عضو بالاتحاد العام للسلة

 – رئيس للاتحاد الفرعي ببنغازي

– حصل على الشارة الدولية في التحكيم لكرة الطائرة عام 1971م

– توفي عن عمر ناهز 35 عاما خلال مشاركته في إطفاء حريق شب في أحد شوارع بنغازي في رمضان 1973

– وفي تكريم له خُلد اسمه بتسمية على مجمع المرحوم سليمان الضراط.

أخبار ليبيا 24

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23 مايو، 2021 7:00 م
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