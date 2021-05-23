سليمان الضراط وقصة أكبر مجمع رياضي ببنغازي

أخبار ليبيا24 – إنفوغرافيك

من هو المرحوم سليمان الضراط الذي أطلق اسمه على أكبر مجمع ألعاب رياضية ببنغازي؟

– ولد سليمان محمد مصطفى الضراط في مدينة بنغازي عام 1938م

– تحصل على إجازة التدريس سنة 1958م

– أنتسب إلى الحركة الكشفية عام 1956م

– كان من أوائل المتطوعين لإنقاذ ومساعدة ضحايا زلزال المرج عام 1963م

– نال “وسام المرج الذهبي” من الدرجة الأولى

– عضو بارز في نادي التحدي في لعبتي السلة والطائرة

– تولى رئاسة اتحاد كرة الطائرة

– عضو بالاتحاد العام للسلة

– رئيس للاتحاد الفرعي ببنغازي

– حصل على الشارة الدولية في التحكيم لكرة الطائرة عام 1971م

– توفي عن عمر ناهز 35 عاما خلال مشاركته في إطفاء حريق شب في أحد شوارع بنغازي في رمضان 1973

– وفي تكريم له خُلد اسمه بتسمية على مجمع المرحوم سليمان الضراط.