تعليم طبرق : عدد من المدارس فتحت أبوابها اليوم

تعليم طبرق : ليس لدينا مايعيق استكمال العام الدراسي

23 مايو، 2021 7:42 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مراقب تعليم طبرق سالم جواد المريمي إنه عقد أمس اجتماع مع مدراء المدارس التابعة لقطاع التعليم في طبرق بحضور عدد 85 مدير مدرسة من إجمالي 108 مدرسة تابعة لنا.

المريمي أكد في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الاجتماع كان بخصوص التجهيز لاستكمال العام الدراسي .

وكشف أن الدراسة بدأت اليوم الأحد في عدد من المدارس مع بداية هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن المقاعد والكتاب المدرسي وكرسي وطاولة المعلم كلها متوفر، ومعدات التقييم سنقوم بتوزيعها على مدراء المدارس .

وأضاف أنهم في انتظار الشركة الخاصة لتركيب المقاعد والكراسي وطاولة المعلم، منوهًا أنه ليس لدينا مايعيق بداية العام الدراسي .

وأوضح أنه سيقوم بتوزيع العهد المالية الخاصة بالنظافة بعد تسوية العهد السابقة، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع سيتم التنظيف والتعقيم لكل المدارس لاستكمال باقية العام الدارسي  .

23 مايو، 2021 7:42 م
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