المبعوث الأممي يبحث إخراج مرتزقة أردوغان في أنقرة هل سينجح المبعوث الأممي في إخراج المرتزقة من ليبيا؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يقود المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مباحثات جديدة هذه المرة من تركيا لعلها تكون نقطة انطلاق حقيقية لسحب مرتزقة أنقرة من ليبيا .

وقام كوبيش، بزيارة رسمية إلى تركيا للتشاور بشأن آخر التطورات في ليبيا .

الزيارة كانت بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو للتحاور حول دعم السلطة الليبية .

واستقبل وزير الخارجية التركي أوغلو المبعوث الخاص في أنطاليا، معرباً عن دعم بلاده الثابت لعملية الحوار الليبي التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة .

وقالت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الأحد، إن الجانبين أكدا الأهمية الحاسمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 2021 – على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبحسب ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) – وأهمية دعم السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود توحيد البلاد ومؤسساتها .

وسلط الجانبان الضوء على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة متوازنة ومتسلسلة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة بين مختلف الأطراف .

وبعدها قام المبعوث الأممي بتبادل الآراء حول الوضع في ليبيا مع ممثلين أمنيين رفيعي المستوى بأنقرة، حيث أطلعهم على أنشطة وجهود الأمم المتحدة في ليبيا .

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أكد أن على جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة .