العرفي: المشري يريد الإبقاء على “الكبير” ولن تكون هناك ميزانية بدون تغيير المناصب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفاد عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي بأن اللجنة كانت تقوم بفرز شاغلي المناصب السيادية واختيار المرشحين ثم تحويلهم إلى المجلس الأعلى للدولة لكي يختار منهم ثلاثة من شاغلي المناصب ويحيلهم إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليهم.

العرفي ذكر في مداخلة له عبر برنامج “تغطية خاصة” على قناة “ليبيا الحدث” اتخذنا هذا الإجراء في كل المناصب السيادية التي تم طرحها، لكن مجلس الدولة إلى الآن لم يرد علينا.

وعبر عن أن الخطاب الذي وجهه خالد المشري إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يطمئن، مُتفقًا مع الرأي القائل بأن المشري يريد الإبقاء على محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث.

وأشار إلى أنه، فيما يخص ميزانية حكومة الوحدة واعتمادها، لن تكون هناك ميزانية بدون تغيير المناصب السيادية، مضيفاً “لا يمكن أن نسلم ميزانية بهذا الشكل لأجهزة كانت موجودة وخاصة الصديق الكبير، لن نسلم هذه الميزانية لهؤلاء الأشخاص”.

وأكد على أن التغيير مطلوب وأن الليبيين كلهم كفاءات ويستطيعون إدارة هذه المؤسسات، لذلك يجب تغيير هذه الوجوه، مُتسائلاً “لماذا نتمسك بالأشخاص؟ هل تعتقد أننا سنسلم الميزانية للصديق الكبير ومن ثم يصفي ديون المرتزقة الأتراك والطائرات المسيرة ويعطي المليشيات أموال لكي تفتح الطريق الساحلي؟”.

وهاجم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، متسائلاً “ماذا قدم طوال فترة عشر سنوات، منع عنا السيولة، والمقاصة لازالت مقفلة، فكل العراقيل التي تعود على المواطن بالأذى في معيشته الصديق الكبير استخدمها، لن نكون رهن لهذا الشخص”.

وأقر بأن تغيير المناصب السيادية ربما يقوم به مجلس النواب بدون تشاور مع مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت ثقتها من مجلس النواب وأنها حكومة وحدة تسير في نفس المسار الذي خرج من جنيف ومنه توحيد المؤسسات.

وذكر أن تغيير شاغلي المناصب السيادية الذي يترأسون المؤسسات اتفاق، متابعًا “إذا كانوا يريدون أن يخلوا بهذا الاتفاق فنحن سوف نتخذ الإجراءات التشريعية اللازمة بحكم أننا جسم شرعي منتخب من الشعب الليبي، وما هو إلا مجلس استشاري لا يحق له التدخل في تعيين أو الإبقاء على شاغلي المناصب”.