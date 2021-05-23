الصحة التونسية تلغي الحجر الصحي الإجباري للمسافرين القادمين من ليبيا
أخبارليبيا24- خاص
قال مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب اليوم الاحد إن لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية ألغت الحجر الصحي الإجباري للمسافرين القادمين من ليبيا.
وأوضح الطبيب لـ”أخبارليبيا24″ أنه اعتباراً من اليوم يلغى الحجر الصحي الإجباري مع التقيد والالتزام بالوسائل الذاتية والتباعد الجسدي ومصحوبين بتحليل PCR ساري المفعول.
وكان رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية محمد الرابحي صرح في مطلع مايو الجاري بأن المسافرين القادمين من ليبيا جوا مطالبون بالاستظهار بتحاليل سلبية لكورونا، وبالحجر الإجباري.
وأضاف الرابحي في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وفي رده عن سبب عدم خضوع القادمين من ليبيا برا لهذا الإجراء، أوضح رئيس اللجنة أن الحجر الإجباري لا يشمل القادمين من ليبيا برا وذلك التزاما بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الجانب الليبي منذ فبراير الماضي.
وقال الرابحي “لم نرد المسّ من هذه الاتفاقية، ولذلك كثفنا من التحاليل السريعة في المعابر الحدودية مع ليبيا من أجل مزيد التأكد من سلامة القادمين برا”.
وختم رئيس اللجنة تصريحاته :”كنا نتمنى إجبارية الحجر الإجباري على الجميع لكن حاليا لا يمكننا ذلك فاكتفينا بالقادمين جوا”.