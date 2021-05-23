السنفاز لـ”أخبارليبيا24″ تركت المدينة لأسباب عدة

23 مايو، 2021 12:44 م
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أحمد السنفاز
أحمد السنفاز

أخبارليبيا24- خاص

أكد المدرب أحمد السنفاز أنه ترك تدريب المدينة بعد الخسارة أمام الشط أمس السبت.

وأضاف السنفاز لـ”أخبارليبيا24″ أنه قرر ترك المدينة قبل مباراة الشط وأخبر إداري الفريق بهذا القرار.

وتابع المدرب الوطني :”فريق المدينة يمر بأزمة ماليه أدت إلى ترك اللاعبين الفريق والانتقال لأندية أخرى”.

وختم السنفاز :”ظروف الفريق لا تسمح بالعمل بشكل جيد والإدارة لم تقدم شيء لدعم الفريق”.

وكان السنفاز قد استلم مهامه في أبريل الماضي خلفا للمدرب عمر المريمي الذي استقال بعد 6 جولات من الدوري الليبي.

23 مايو، 2021 12:44 م
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