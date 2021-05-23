الجماعات الإرهابية تستغل وجع الشعوب المهمشة لنشر خلاياها والفوضى

أخبارليبيا24 – تقرير

على مدى العقد الماضي ازداد العنف المنسوب إلى الجماعات الإرهابية بشكل كبير في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وها هي الآفة تنتقل إلى أماكن جديدة كانت في السابق خالية من علامات التطرف.

هجمات صادمة

ففي الهجمات الأخيرة على مدينة بالما شمال موزمبيق، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم تمكن من خلاله المئات من المقاتلين المدججين بالسلاح من اجتياح البلدة القريبة من مشروع غاز عملاق تبلغ تكلفته عدة مليارات وتديره مجموعة توتال الفرنسية، ذابحين في همجيتهم عشرات من السكان وتاركين جثثًا مقطوعة الرأس متناثرة في الشوارع في مشهد دموي صدم العالم.

وقد أدى هذا الهجوم إلى نزوح آلاف السكان من المدينة متسببا بأزمة إنسانية كارثية مع وفاة أعداد كبيرة جراء الجوع والعطش.

بعض السكان يفركون بطونهم ويتحدثون عن جوعهم، آخرون يصفون قرى محترقة وأقارب مختطفين وعذابات الرحلات الطويلة عبر الأدغال للوصول إلى بر الأمان لكن عمليات الذبح كانت الأقصى وذكراها يطارد سكان بالما.

تمكن “سعيد أحمد” من الفرار مع عائلة شقيقه ومشى طوال الليل إلى بالما وعندما اتصل فيما بعد بالهاتف الخاص بشقيقه، أجاب شخص غريب: “قتلنا أخاك، نحن لا نخاف شيئًا ونقتل كما يحلو لنا”.

الإرهاب يستغل غضب شعب مقهور

وفقًا لدراسة أعدها معهد “أمريكان إنتربرايز” فإن الجماعات الإرهابية المرتبطة غالبًا بالقاعدة أو داعش تقوم بتأجيج حركات التمرد في بلدان أفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا وموزمبيق والصومال كما توجد حركات تمرد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتشاد وبدورها تستغل الجماعات الارهابية هذه الفوضى لتنشيط خلاياها الإرهابية ونشرها في القارة الأفريقية.

غالبا ما ينشأ هذا التمرد من شعور السكان بالظلم والتهميش من قبل حكوماتهم خاصة وأنهم لا يروا أي استفادة من ثروات أرضهم أو الاستثمارات التي تورد بالملايين لحكامهم بينما الشعب فقير ومهمش.

العلم والازدهار لمحاربة الإرهاب

أن مكافحة التمرد وجيوب الإرهاب في موزمبيق لا تقتصر على الانتصارات العسكرية فحسب، بل تنطوي على تلك المقولة القديمة المتمثلة في كسب القلوب والعقول.

لذا لهزيمة هذا التمرد في بداية الأمر سوف يتطلب حملة منسقة ومجهزة بشكل مناسب من قبل القوات الموزمبيقية، بمساعدة لوجستية أجنبية. ويحتاج الأمر إلى أدارة حكيمة للبلاد واستثمار في المجتمع المحلي من خلال بناء المدارس وتحسين الطرق وتأمين الوظائف وبهذا تكون بداية لتهدئة شعور الناس وتطمينهم بأن حكومتهم لم تتخلى عنهم وسوف تشاركهم بمكتسبات استثماراتها في ثروات أرضهم