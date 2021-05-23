البحرية الليبية تنقذ (261) مهاجرًا غير شرعي

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قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 261 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.

وأضاف الناطق عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 3 زوارق مطاطية.

وأشار إلى أنه فور تلقيهم نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وأوضح الناطق أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.