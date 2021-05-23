إنفوغرافيك: صناعة الأسمنت في ليبيا – الجزء الرابع

23 مايو، 2021 11:45 ص
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إنفوغرافيك- أخبارليبيا24
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

الشركة الأهلية للأسمنت المساهمة

التسمية:
1961: شركة الأسمنت الوطنية ومقرها طرابلس
1981: شركة الأسمنت الوطنية ومواد البناء ومقرها الخمس
1988: الشركة العربية للإسمنت ومقرها الخمس
2005: الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة ومقرها الخمس

مصانع الشركة:
مصنع إسمنت الخمس الأول (المرقب حالياً)
يتبع الشركة الوطنية للأسمنت

تاريخ التأسيس :1968
الطاقة الإنتاجية التصميمية:100 ألف طن إسمنت سنوياً
الطاقة الإنتاجية الحالية: 330 ألف طن إسمنت سنوياً .

مصنع إسمنت سوق الخميس:
يتبع الشركة الوطنية للأسمنت ومواد البناء
بداية الإنتاج:1977
الطاقة الإنتاجية التصميمية: مليون طن إسمنت سنوياً

مصنع إسمنت لبدة:
يتبع الشركة الوطنية للأسمنت ومواد البناء
بداية الإنتاج:1984
الطاقة الإنتاجية التصميمية: مليون طن إسمنت سنوياً

مصنع إسمنت زليتن:
الشركة العربية للأسمنت
بداية الإنتاج:1988
الطاقة الإنتاجية التصميمية: مليون طن إسمنت سنوياً

المصدر الشركة الأهلية للأسمنت

23 مايو، 2021 11:45 ص
5

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