إنفوغرافيك | المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية منذ مطلع مايو

إنفوغرافيك:

المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية منذ مطلع مايو عددهم 1766:

01 مايو: إنقاذ 172 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية على متن زورق

02 مايو: إنقاذ 92 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية على متن زورق

09 مايو: إنقاذ 291 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية والأسيوية (دفعة أولى) على متن زورق

09 مايو: إنقاذ 442 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية (دفعة ثانية) على متن زوارق

10 مايو: إنقاذ 43 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية على متن زورق

13 مايو: إنقاذ 51 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية (دفعة أولى) على متن زورق

13 مايو: إنقاذ 99 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية (دفعة ثانية) على متن زورق

14 مايو: إنقاذ 114 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية على متن زورق

16 مايو: إنقاذ371 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية على متن 6 زوارق

17 مايو: إنقاذ 91 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية على متن زورقين