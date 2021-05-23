إنفوغرافيك | المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية منذ مطلع مايو
إنفوغرافيك:
المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية منذ مطلع مايو عددهم 1766:
01 مايو: إنقاذ 172 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية على متن زورق
02 مايو: إنقاذ 92 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية على متن زورق
09 مايو: إنقاذ 291 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية والأسيوية (دفعة أولى) على متن زورق
09 مايو: إنقاذ 442 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية (دفعة ثانية) على متن زوارق
10 مايو: إنقاذ 43 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية على متن زورق
13 مايو: إنقاذ 51 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية (دفعة أولى) على متن زورق
13 مايو: إنقاذ 99 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية (دفعة ثانية) على متن زورق
14 مايو: إنقاذ 114 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية على متن زورق
16 مايو: إنقاذ371 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية على متن 6 زوارق
17 مايو: إنقاذ 91 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية على متن زورقين