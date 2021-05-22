وفد من ترهونة يثمن دور مؤسسة النفط لتوفير بعض الاحتياجات العاجلة

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التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في طرابلس بوفد من ترهونة صحبة عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد عن المدينة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الوفد أعرب عن شكره لقيام المؤسسة مؤخرا بتوفير احتياجات المستشفى الرئيسي بترهونة بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وكذلك توفير مضخات المياه وملحقاتها لحلحلة مختنق نقص مياه الشرب داخل البلدية.

وأضافت، أن الاجتماع تطرق إلى بعض المشاكل الأخرى والمختنقات التي تحتاج إلى التدخل العاجل داخل البلدية.

من جانبه شكر صنع الله رئيس وأعضاء الوفد على شعورهم الطيب تجاه المؤسسة مؤكدًا أنها تحاول تقديم يد العون والمساعدة في الظروف الاستثنائية وفي المناطق التي تضررت من جرّاء الحروب والنزاعات كمساهمة من المؤسسة في توفير سبل الدفع باتجاه الاستقرار داخل البلاد بشكل عام.

وقال صنع الله، إن ما تقوم به المؤسسة من تدخلات كان نتيجة لقصور واضح من الجهات والمؤسسات التابعة للدولة الليبية والمعنية بمثل هذه الأمور، مؤكدًا أن من الصعب عدم الالتفات لنداءات التدخل والمساعدة التي ترد الى المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة بشكل شبه يومي وخاصة الطلبات المتعلقة بأساسيات الحياة اليومية للمواطن الليبي مثل الصحة والمياه والصرف الصحي وغيرها .