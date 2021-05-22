وصول الوحدة الأولى لمحطة طبرق الغازية

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت السفينة “اتش ار رفيليوشن” إلى ميناء طبرق البحري قادمة من هولندا وعلى متنها الوحدة الأولى لمحطة طبرق الغازية.

وتأتي هذه الوحدة ضمن أربعة وحدات التي تتكون منها محطة طبرق الغازية بقدرة إنتاجية 740 ميغا وات .

وقد كلفت شركة ميتكا اليونانية لتنفيذ هذا المشروع، كما شرعت الشركة في إنشاء البنية التحتية لهذا المشروع الحيوي الهام .

والوحدة التي وصلت اليوم يقدر وزنها 350 طن وتقدر إنتاجيتها بــ 185 ميغا.

يشار أن هذه المحطة تعتبر من كبرى محطات توليد الكهرباء وسوف تسهم مساهمة كبيرة في توفير الكهرباء بالمنطقة الشرقية .