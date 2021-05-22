وزير التربية يعقد اجتماعًا موسعًا بمراقبة التربية والتعليم بنغازي توحيد المناهج على مستوى ليبيا بعد وضع خطة من المختصين

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف اليوم السبت اجتماع بمراقب التربية والتعليم بنغازي مصطفى بالحسن، وبحضور مدير إدارة التعليم الحر بالوزارة ومديري ورؤساء الأقسام بالمراقبة ومديري المكاتب الخدمية .

وتطرق المجتمعون لعدة نقاط وهي توحيد المناهج على مستوى ليبيا بعد أن تم وضع خطة من المختصين، إضافة إلى فتح منظومة علاوة الحصة لفترة 30 يوم وذلك لإدخال بيانات المعلمين .

كما اتفق الحضور على زيادة مرتبات المفتشين التربويين بنسبة 40% و 100 دينار محروقات، وتشكيل لجان للمحافظة على ممتلكات التعليم .

وشدد الوزير مع السادة الحضور على إعادة تقييم المدارس الخاصة وتصنيفها لدرجات وذلك من حيث جاهزية المبنى الدراسي وجودة الآداء .

واتفق الحضور على أنه سيتم في الأيام المقبلة إصدار قرار فيما يخص إيفاد طلبة الشهادة الثانوية، والتأكيد على اجتماع تفصيلي مع دولة الرئيس عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام المقبلة حول التعليم.