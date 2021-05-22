هل قتل أم انتحر أم لازال حيا.. ما حقيقة مصير “زعيم بوكو حرام” أخطر إرهابي في أفريقيا؟

أخبار ليبيا24

لازالت حقيقة مقتل أكبر القيادات الإرهابية في أفريقيا زعيم تنظيم بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا أبو بكر شيكاو محل تكهنات إذ وبعد الإعلان عن مقتله قبل أيام أعلن الجيش النيجيري إنه لازال يحقق في التقارير التي تفيد بذلك للتأكد من صحتها.

وعلى مر السنين أعلن عن مقتل زعيم بوكو حرام أكثر مرة إلا أن ذلك لم يتحقق بالفعل إذ ظهر شيكاو لاحقا في شريط فيديو سنة 2018 ليؤكد إنه لازال على قيد الحياة وأنه لازال على رأس قيادة التنظيم.

وتحدثت تقارير إعلامية على مدار اليومين الماضيين نقلا عن مصادر استخباراتية إن شيكاو قتل أو أصيب بجروح خطيرة عندما اشتبك مقاتلوه مع عناصر من داعش، فيما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه فجر سترة ناسفة خلال المواجهة لتفادي أسره حيا.

الصحيفة الأميركية قالت إن خمسة مسؤولين نيجيريين أكدوا خبر مقتله وشرحوا كيفية انتحاره بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها خلال المواجهة.

وعندما ظهرت التقارير الأخيرة الأربعاء حول مقتله نقلت وكالات أنباء عالمية بينها رويترز عن متحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما، الجمعة، قوله إن الجيش يحقق بشأن ذلك ولا يمكنه تأكيد ذلك، لافتًا إلى أنه ربما يكون قد قتل بالفعل أو أصيب بجروح خطيرة في أعقاب اشتباكات، بعد محاصرتهم في معقلهم بولاية بورنو شمالي نيجيريا، مع مقاتلي تنظيم داعش في غرب أفريقيا “إيسواب” الذي انفصل عن تنظيمه في عام 2016 ويقوده أبو مصعب البرناوي نجل محمد يوسف مؤسس بوكو حرام.

وفي السياق قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها غير مستعدة لإعلان مقتله حيث نقل موقع “صوت أمريكا” عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الجمعة ، قوله إن واشنطن لم تتحقق بعد بشكل مستقل من التقارير الواردة بشأن مقتل شيكاو ولا زالت تواصل مراقبة الوضع.

وفي مارس 2020 عرضت الإدارة الأمريكية عبر وزارة الخارجية مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات حول شيكاو من أجل الإطاحة به، وهي مكافأة وضعته في مصاف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وزعيم داعش أبو بكر البغدادي.

ومنذ تولي شيكاو زعامة بوكو حرام في 2009 هدد بضرب المصالح الأمريكية والغربية في نيجيريا، كما استهدف المدنيين بمن فيهم المسلمين مستخدما كل صنوف القتل والدمار والخطف بما فيها التفجيرات الانتحارية التي نفذها انتحاريون بينهم نساء وفتيات وأطفال.

إن مقتل شيكاو إذا تأكد فإن ذلك يعني نهاية واحد من أبرز الزعماء الإرهابيين وحشية في أفريقيا والعالم إذ تسبب تنظيمه منذ تأسيسيه قبل عشرين سنة في مايدوجوري بنيجيريا في مقتل أكثر من 30 ألف شخص وأجبر الملايين على الفرار من ديارهم في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ليس في نيجيريا وحدها وإنما في دول أفريقية مجاورة لها مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.