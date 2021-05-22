نقيب معلمي طبرق : ننتظر جلسة النواب المقبلة وسيكون لنا رد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نقيب المعلمين في طبرق سالم نصر إنهم ينتظرون جلسة مجلس النواب المقبلة المزمع عقدها الإثنين المقبل الموافق للرابع والعشرين من الشهر الجاري لاعتماد الميزانية.

نصر أكد – خلال تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه ستكون لنا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة بمشاركة معلمين من كل المنطقة الشرقية من أجدابيا إلى أمساعد.

وطالب باعتماد قانون الزيادة، وأن يتم إدراجها ضمن الميزانية المعتمدة، مهددًا أنه إذا لم يتم اعتماد الزيادة سوف يستمر اعتصامنا للمطالبة بحقوقنا الشرعية .

يشار أن الدراسة متوقفة في مدارس في طبرق ولم تفتح أبوابها إلى الآن بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك .